Мало хто знає, які справжні імена носять популярні і відомий люди

Як повідомляє Politeka.net, широкій публіці зазвичай не відомі справжні імена знаменитостей, які дуже часто використовують творчі псевдоніми. Думали, знаєте про улюблених кумирів все? Як би не так. Для багатьох справжні імена співачок і виконавців стануть справжньою несподіванкою. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували добірку фото і назвали справжні імена деяких селебріті.

Так, для багатьох стало несподіванкою, що справжнє ім'я Віри Брежнєвої – Віра Галушка. Скрипальку, яку всі знають під ім'ям Ассія Ахат, виявляється, звуть Інеса Данилова. Молодого виконавця Ivan Navi звуть Іван Сяркевич, А Alyosha виявилася Оленою Кучер. А ось Ані Лорак звуть Кароліна Куєк, і якщо багато хто знав про її ім'я, то справжнє прізвище залишалася загадкою для багатьох.

Користувачі тут же почали коментувати добірку зі справжніми іменами зірок, деякі обурені, що серед них є і Ані Лорак, яка переїхала в Росію. "Про всіх знала", "Про Ассію не знав", "Куєк не українська співачка", "Ну так, звичайно! Ви ще скажіть, що і Брежнєва не українська співачка, і Лобода теж", "Хто такий Наві?", "Ані Лорак не українська зірка", "Не знала прізвище Івана Наві, за інших читала раніше", "Про Ані Лорак знали дуже давно, а ось з Брежнєвою – цікаво", - пишуть в коментарях.

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