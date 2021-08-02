Красуня Ольга Куриленко показала в соцмережі яскраве фото в незвичайному образі, порадувавши фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася на світ роллю дівчини Бонда, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, в цей аз Зоряна красуня поділилася в мережі чарівним кадром, на якому постала в незвичайному образі і вразила молодим виглядом.

Як видно, на знімку Ольга відображена в цікавій локації, вона сперлася об одвірок двері і зачаровано дивиться кудись вгору. Перед камерою актриса з'явилася в стильному латексному піджаку коричневого відтінку, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий денний макіяж.

У підписі до кадру Куриленко написала: "Сподіваюся, у вас у всіх прекрасний день". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Красива", "Ти прекрасна", "Ти така красива, люблю тебе", "Правда, українки найкрасивіші жінки в світі", "Так ніжно", "Красуня", "Прекрасна жінка", "Приємного Вам дня!".

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