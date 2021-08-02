Зірка шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик порадувала фанатів жарким фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, учасниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик часто радує шанувальників яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня приголомшила "небезпечним" кадром, на якому з'явилася в крихітному бікіні.

Як видно, на новому фото Тетяна відображена в цікавій заміській локації. Перед камерою модель з'явилася у витонченій позі, на ній чорний купальник-бікіні з купою тонких мотузочок, який красиво підкреслив ідеальну струнку фігуру. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Брик написала: "Готова до нападу". А фанати тут же почали коментувати нове фото моделі: "Неймовірна", "Підкажіть, будь ласка, як називається ця поза в йозі?", "Шикарна", "Красуня", "Боже, ідеальна. Дуже мотивуєш працювати над собою", "Класна фотка", "Яка ти розкішна", "Як завжди, красуня", "Пантера", "Дика і неприборкана", "Яка розумниця, так підробила над собою, удачі".

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