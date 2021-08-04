Українська співачка Оля Цибульська засвітила свого чоловіка і показала сина

35-річна артистка не розкриває особистості свого чоловіка, передає Politeka.net. За словами співачки, чоловік - абсолютно непублічна особистість, саме тому вона не показує його обличчя, і чим він займається достовірно невідомо.

Примітно, Цибульська заперечує чутки, що її чоловік - екс-депутат Радивилівської міськради на ім'я Сергій.

До слова, співачка неодноразово розповідала, що знайома з чоловіком ще зі шкільної "лави". Одружилися ж закохані приблизно сім років тому. У 2015 році обидва стали батьками хлопчика, Нестора.

У нових сторіс артистка несподівано засвітила чоловіка, але знову ж таки не показала його обличчя. Зірка записала відео, на яких їде з сім'єю в машині.

Співачка виглядала втомленою, вона позувала без косметики, і слухала, як її чоловік співає пісні Діми Монатіка, сидячи за кермом.

"Три години сну, 2,5 години роботи в студії. Добре, що є особистий водій - чоловік", - написала Ольга.

На інших кадрах сім'я возз'єдналася в одному з закладів. Красуня показала лише руки чоловіка, і похвалилася підрослим сином. Сім'я вечеряла.

"Обожнюю, коли ми просто разом", - написала артистка.

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