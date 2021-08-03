Андрій Данилко, відомий багатьом в образі Вєрки Сердючки, розповів про розмову з Тіною Кароль, яка вплинула на багато

Історією, яку раніше не розповідав, артист поділився в Інтерв'ю Vesti.ua.

Як відомо, Вєрка Сердючка була представником України на Євробаченні в 2007 році. А зірка, яка з'явилася в костюмі зірки спеціально для цього конкурсу, стала невід'ємною частиною її образу.

Андрій Данилко розповів, що вирішив брати участь у Євробаченні з метою розвитку свого персонажа.

Також до цього його підштовхнула розмова з Тіною Кароль. Вона якраз приїхала з Євробачення, і Данилко подзвонив їй, щоб підтримати, оскільки знав, що вона засмучена.

"Говорив їй:" Все в порядку, ти в десятці, і ти відмінно виступила. Так що переживати нема про що". І тут вона, раптом, каже:"Цей фестиваль, реально, для тебе". Я запам'ятав ці слова і задумався, чому вона так сказала. Поки я не приїхав сам на цей конкурс, Я не міг зрозуміти, що це за "машина"», - зізнався Андрій Данилко.

Нагадаємо, Тіна Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» в 2006 році з піснею «Show me your love». Тоді вона набрала 145 балів у фіналі, і принесла країні 7 місце серед 24 учасників.

Нагадаємо, Тіна Кароль розслабилася у відпустці і показала своє справжнє обличчя без макіяжу: "Ну тут взагалі..."

Як повідомляла Politeka, бек-вокалістка Сердючки " втекла "від Данилка на шоу з Могилевською:" коли ти є членом команди..."

Також Politeka писала, що Данилко з "мамою" в плацкартному вагоні і Остапчук в трусах насмішили українців: "Зоряне літо 2021"