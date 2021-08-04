Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як проводить час з чоловіком, Олександром Стояновим
Українська знаменитість разом з чоловіком вирушила на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Артистка хвалиться райським відпочинком у себе в Instagram, паралельно ділячись цікавими думками.
Нещодавно прима-балерина розповіла про своє харчування. За словами Катерини, найкраще харчуватися простою їжею, властиву регіону, в якому людина прибуває.
Примітно, що сама артистка і її чоловік виглядають просто чудово - обидва підтягнуті і не страждають від зайвої ваги, та й професія їх зобов'язує виглядати на всі 100%.
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На нових кадрах Кухар показала свого чоловіка в плавках, знявши також і його кумедний конфуз на пляжі.
Стоянов з розгону стрибнув на крісло-мішок і впав разом з ним на пісок.
"Мій особистий аніматор", - підписала кумедні кадри артистка.
Зазначимо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов познайомилися в Національній опері багато років тому. Тоді пара танцювала у виставі Лускунчик. На той момент Кухар була заміжня, але артист все одно в неї закохався.
Балерина розійшлася з першим чоловіком на сьомому місяці вагітності, і пізніше стала будувати відносини зі Стояновим, від якого пізніше народила дочку.
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