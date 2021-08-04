Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про те, як проходить відпочинок закордоном

Останнім часом, щоб відпочити в тій чи іншій країні, потрібно пройти певний ряд умов і дотримуватися їх по прибуттю на курорт. Зокрема, це відноситься до вакцинації або здачі тестів. Про це докладніше вирішила розповісти і Лілія Ребрик, відправившись на новий відпочинок.

Під пляжними кадрами Лілія розповіла про те, як " схопити відпустку за хвіст»:

«Ми зараз в болгарському місті Кітен, не зовсім відпустка, але трохи часу для легкого перевантаження ми для себе все ж вирвали. Щоб потрапити в саму Болгарію, ми здавали ПЛР-тести. Їм неважливо: вакцинований ти чи ні.

По прильоту ще до паспортного контролю нас зустріли люди в білому, які перевіряли ці тести вимірювали температуру. Але, якщо чесно, все це мало якийсь комічний вигляд. Занадто суворого контролю дійсно серйозного ставлення до всіх цих папірців я не відчула» - підмітила Лілія.

Також вона розповіла, що зараз в Україну поки можна повертатися вільно, але з 5 серпня потрібно буде здавати ПЛР-тест, якщо ви не маєте вакцинації. Стане в нагоді, навіть якщо у вас тільки перша доза.

«У свого сімейного лікаря перед відльотом я отримала цей документ про вакцинацію, за кордоном його не приймуть, але по поверненню додому він рятує від самоізоляції і зайвих витрат на ПЛР-тестування» - доповнила розповідь Лілія.

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