Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча зараз відпочивають в Туреччині, і діляться кадрами в мережі, викликаючи обговорення

Катя Осадча втретє завагітніла, і зараз в очікуванні малюка знаходяться не тільки вона з чоловіком, але і шанувальники пари, передає Politeka.net.

Зірка поки не розкриває стать майбутньої дитини, але відомо, що вона вже мама двох синів - Іллі - від першого барака, і Івана - від Юрія Горбунова.

У мережі постійно ворожать, кого чекає телеведуча.

На новому фото в Instagram Осадча позувала в білому купальнику, демонструючи свій животик. Завершили образ різні аксесуари.

"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цього літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знайомства з новою людиною 😅

P. S. Нове уміння в позуванні, встати так, щоб проглядалася талія😂", - написала Катя.

У шанувальників вказаний знімок викликав справжній фурор. Користувачі Мережі стали робити компліменти знаменитості, й намагатися визначити по животу стать майбутнього малюка, а також говорили, що через ракурс не помітили, що вона тягаря.

"Напевно буде дівчинка 👏", "ви навіть дуже гарненька ❤️ і талія у Вас чудова 🔥", " Вам так личить вагітність, ви просто🔥 🔥 👍 😉", " знову хлопчик? 😍 ", "Катя, ви прекрасна 🔥",

"Побачила фото і подумала, що давнє, бо животика немає. А воно он що: вдала поза 🤗", - написали користувачі Мережі.

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