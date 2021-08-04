Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, захоплює не тільки своєю фігурою, а й думками
Актриса прославилася після ролей в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", у фільмі "Свінгери", та інших, повідомляє Politeka.net.
Зараз артистка не тільки продовжує активно зніматися, але і виховує двох синів. Минулого року Саліванчук народила другу дитину, і вже зараз може похвалитися ідеальною фігурою.
Анна розміщує у своєму Instagram кадри в найцікавіших і сміливих образах. Зокрема, у своєму останньому пості актриса постала в зеленій сукні на тонких лямках, а зверху Саліванчук одягла прозору сіточку зі стразами.
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Красиві зачіска, макіяж і сумочка стали відмінним завершенням образу.
У пості Анна видала простий секрет щасливих відносин. За словами зірки, любов - це йти на компроміс.
"Так, відносини вимагають певних жертв, але це зовсім не означає, що потрібно жертвувати власними інтересами і цінностями заради свого партнера", - розповіла актриса.
Як зазначає дружина продюсера "Квартал 95", якщо не дотримуватися вказаного правила, то пріоритети другої половини витіснять ваші власні, і ви перестанете бути собою.
"Ви - пара, а значить, вас двоє. І кожен з вас повинен і віддавати, і отримувати натомість. Якщо в парі відбувається цей взаємний обмін енергією, цінностями, емоціями, то вона гармонійна і міцна", - вважає актриса.
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