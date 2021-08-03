Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), продемонструвала фігуру в купальнику і нарвалася на цікаву реакцію

Настя Каменських схильна до повноти, саме тому кілька років тому набрала зайву вагу, повідомляє Politeka.net. Співачка одного разу зізналася, що часто залишалася на автопаті після концертів, але пізніше красуня поміняла розпорядок дня, раціон і стала активно займатися спортом.

Зараз її фігура досконала, і вона із задоволенням нею хвалиться на фото в купальниках. Примітно, що це відбувається на тлі чуток про вагітність.

В одній з груп Instagram опублікували добірку фото артистки в купальниках.

"Співачка Настя Каменських @kamenskux завжди радує своїх шанувальників фото в купальниках😍

Ми зібрали найкращі образи NK цього літа, дивись в каруселі😉

А ти більше любиш який відпочинок? Пиши в коментарях☺️", - написали автори поста.

У коментарях користувачі Мережі цікаво відреагували на знімки, деякі в негативному ключі, намагаючись зганьбити Настю.

"😂 😂 😂Як вже набридла"," так красива...та се**уальна....але набридло до не можна....ну правда", " так, скільки можна показувати з**ницю вже набридло🤑 🤑 🤑 🤑 🤗 🤗", " головне щоб Потапчика радувала😏 😄 😜", - написали коментатори.

Нагадаємо, Каменських вразила зовнішністю більше 10 років тому: фото тоді і зараз

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських в бікіні з паєтками вирішила хвалитися фігурою в кращому ракурсі

Також Politeka писала, що Каменських в ліжку показала, як розслабляється в чоловічих обіймах