Популярний артист і продюсер Потап у новому інтерв'ю дав відповіді на самі незвичайні теми

Кілька днів тому популярний ведучий Слава Дьомін зустрівся в центрі Києва з українським продюсером, автором і співаком Потапом, щоб задати йому класично «29 питань від Люкс ФМ» в рамках спеціального блогу.

В інтерв'ю з питаннями Потапу довелося розповісти про борги друзів, стосунки з дружиною Настею Каменських, батьків і новий альбом «Без реклами». Не поставив Потапа в глухий кут і питання досить дивного характеру.

"Три речі, про які Потап думає, коли сидить на унітазі"»

Артист відповів спокійно:

"Я складаю пісні іноді. А знаєш чому? Тому що скрізь, скрізь, де б ти не знаходився, тебе чіпають. І туалет єдине місце зараз, де ти можеш усамітнитися. Я в такі моменти дістаю газетку і навіть на газетці складав. А ще чому? Тому що в момент Твоєї присутності в туалеті, якщо ти вже туди надовго зайшов, твоє тіло розслабляється і мозок перестає контролювати свої якісь процеси і починають відкриватися інші думки».

Шанувальники також відреагували на гуморні відповіді артиста:

"Ну я обожнюю гумор Потапа, навіть вульгарний, я аж зайшла подивитися що це😄 і як я іржала; відмінне інтерв'ю, який світла людина Потап!; Як його можна не любити ! Вимираючий тип справжніх чоловіків !!👍 🏻 ; Прикольно! Потапа, звичайно, не переговориш))».

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