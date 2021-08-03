Відомий хореограф Влад Яма показав у соцмережі кумедне архівне фото

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, шоумен і сім'янин Влад Яма, який разом з красунею-дружиною ростить сина Леона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист повеселив шанувальників кумедним архівним кадром, який виклав у сторіс.

На знімку Влад ще зовсім молодий - у нього густа трохи хвиляста шевелюра і зрощена брову – моноброва. На обличчі кілька дрібних цяток, які нагадують веснянки, а очі яскраво-блакитні. На цій фотографії Яма позує в строгому костюмі з білою сорочкою і краваткою.

Відзначимо, що, коли Влад був тренером в "Лізі сміху", його команда використовувала це фото у своєму гумористичному номері, і треба сказати, здорово насмішила глядачів. Жарт полягав у тому, що в такому вигляді майбутній хореограф ходив на бальні танці в Запоріжжі в дев'яності роки.

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