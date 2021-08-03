Модель і співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, насолоджується відпочинком в Італії

Як пише Politeka.net, 20-річна дівчина, яка живе в США, зараз зі своїм нареченим, який старший за неї 12 років, подорожує по Італії. Кадрами своєї відпустки вона ділиться на сторінці в Instagram.

У нових сторіс Соня показала, як катається на велосипеді по вузьких вуличках, з яких відкривається захоплюючий вид. Дівчина знімала відео прямо на ходу.

Для прогулянки Соня одягла крихітний чорний ліф, і накинула зверху білу сорочку. Таке вбрання оголило незагорілу частину грудей дівчини.

Відпочиваючи в Італії Соня Євдокименко не змогла відмовити собі в задоволенні поласувати круасаном з кавою.

"Час для кави та круасанів", - написала вона.

Соня Євдокименко вже встигла відвідати Пізу, Флоренцію і Позітано. Початок поїздки довелося якраз на річницю ставлення дівчини з Денисом Ждановим. Схоже, саме так кохані вирішили відзначити цю дату.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару показала свої розваги з нареченим-мільйонером і батьками.

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