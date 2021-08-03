З'явилося відео, як Дан Балан вперше за довгий час засвітився на публіці

Після участі в шоу "Голос", а також випуску нової пісні і спеціального проекту, Дан припинив вести Instagram і не з'являється в соціальній мережі вже кілька місяців. Причому артист ніяк не коментував свої дії.

А нещодавно в мережі з'явився ролик з останнього виступу артиста день тому. На закритій вечірці в дорогому ресторані Києва Дан Балан заспівав перед шанувальниками і здивував групою підтримки.

Танцювальна команда Дана-дві блондинисті і стрункі краси-потрапили під хвилю критики через свої танцювальні рухи. На думку фанатів, співак повинен отримувати більше за свої виступи, до того ж дівчата псують вигляд його виконання:

"Танцівниці тільки й можуть що тріпати волоссям. Занижують ефект виконання номера. Дан, запропонуй їм вивчити інші танцювальні рухи, або краще, нехай не виходять; Дешево виглядають ці підтанцьовки!!! Немає у нього такої групи, як у Тіни ... З його даними треба балет, нехай з 4 чоловік, але Профі ... Він втрачає багато без цього ... І потім, співак такого класу, отримує за вечір копійки ... Він повинен коштувати 200; він повинен коштувати 100 т.баксів, а не жалюгідні 30; тому, що мотлох співає; танцівниці ніякі вже пройшли Крим і Рим в таки року Дану треба міняти все і самому щось інше треба».

Нагадавши, Дана Балан пригорнув до молоденької блондинки, Тіни Кароль не видно:"красива пара".

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана в червоній сукні з глибоким декольте змусила захоплюватися собою: "казкова принцеса".

Також Politeka писала, що Дан Балан посміявся над бідою Тіни Кароль:"вийшла б без сукні".