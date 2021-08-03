Відома телеведуча Катя Осадча показала яскраве фото з відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка, автор і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча зараз знаходиться в цікавому становищі. У якийсь момент приховувати вагітність стало неможливо, так що тепер красуня активно викладає в Instagram яскраві фото зі свого особистого і професійного життя.

Так, цього разу Катерина поділилася в мережі чарівним кадром з відпочинку на морі. На знімку вона зображена на пляжному шезлонгу в яскравому смугастому купальнику, який красиво підкреслив кругленький животик. Свій образ зірка доповнила милою капелюшком і сонцезахисними окулярами, а на її обличчі промениста посмішка.

У підписі до фото Осадча написала: "Інтенсивне літо. Здається, що за два місяці встигли охопити майже всі літні пригоди. Прискорювач всередині не дає спокою, навіть ремонт майже закінчений. Польоти на море і не тільки, черешня, кавуни і кукурудза на сніданок, обід і вечерю, багато зйомок і навіть відпустку. Але попереду цілий місяць літа, кавунів і водних процедур".

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