Відома актриса Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками фото в абсолютно новому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко часто радує шанувальників новими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала фанатів незвичайним кадром, на якому з'явилася з новою зовнішністю.

Як видно, Ольга відображена в цікавій світлій локації, яка нагадує терасу великого будинку. Перед камерою вона позує в дивовижному вбранні - на ній хитромудрий Різнокольоровий комбінезон з геометричним візерунком, поверх якого вона накинула стильне світле пальто. У актриси незвичайна зачіска, її волосся покладене на новий манер, а на обличчі легкий макіяж і вираз подиву.

У підписі до фотографії Куриленко загадково написала: "Прийшов час змін. Ви здивовані? Я думаю, що дивуватися - це нормально ... поки ми залишаємося собою. Повна Редакція в біографії". Шанувальники в захваті від нового образу зірки, її засипають компліментами в коментарях.

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