Телеведуча Леся Нікітюк порадувала фанатів чарівними фото в соняшниках

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відома своїм відмінним почуттям гумору, часто радує шанувальників незвичайними публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка зачарувала фанатів яскравими фото з поля соняшників, а також не забула пожартувати.

На нових знімках Леся зображена на заході, стоячи серед високих квітучих соняшників. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому костюмчику з коротким топом, який підкреслив пружне декольте, а зверху накинула білу сорочку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Дорога на Міконос". А користувачі ту ж почали коментувати знімки і жартувати: "Перетягнула інтригу", "Знову олія подорожчає", "Сезон фотографій з соняшниками оголошується відкритим!", "Справжня українка, що тут ще сказати", "Досить топтати соняшники! Олія і так дорога", "Красуня наша", "Красива дуже".

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