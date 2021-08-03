Відома співачка Настя Каменських показала спекотне фото з відпочинку на яхті

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому почала сольну кар'єру і вийшла заміж за Потапа, часто радує українців яскравими фото в своєму Instagram. Нещодавно красуня з чоловіком вирушила на відпочинок, звідки частенько викладає в мережу спекотні фото.

Так, цього разу Настя опублікувала у своєму профілі Гарячий кадр з відпочинку на яхті. На знімку вона позує, стоячи біля бортика судна і ніби потягується, прикривши очі. Перед камерою зірка красується в стильному вогненно-червоному купальнику, який підкреслює її пружні форми. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі немає макіяжу, тільки повне умиротворення.

У підписі до фотографії Каменських іспанською мовою написала: "Я дуже гаряча дівчина". Користувачі не залишили без уваги таку публікацію зірки, її обсипали компліментами. Одним з перших знімок коханої дружини оцінив Потап, він залишив емодзі у вигляді вогника.

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