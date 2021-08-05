Відомий гуморист Олександр Еллерт поділився своєю проблемою з шанувальниками

Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною вирішив зайнятися своєю зовнішністю.

В Instagram-сторіс артист показав на камеру свої криві зуби, розповів, що хоче їх виправити, але, щоб не носити брекети. Тому звернувся за порадою до шанувальників з проханням порекомендувати стоматологічну клініку.

Виявилося, що Олександр брав участь в якійсь фотосесії, і фотограф зробив гарні фото, але на деяких з них у коміка стирчить один зуб. Схоже, саме це мотивувало його зайнятися виправленням зубів і прикусу.

"Іноді цей зуб вилазить у мене на губу, і я як пес з одним іклом", - поділився Еллерт і показав пальцем на свій Кривий зуб.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина після розриву з Еллертом пококетувала на камеру у вишиванці: "Українська дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Еллерт, не дочекавшись весілля з Мішиною, влаштував свавілля на чужій: гульденів до ранку.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина після розриву з Еллертом розповіла, як важко їй доводиться: "Мені хочеться зараз...".