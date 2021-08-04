Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею "Україна має талант", видала подробиці про свій стан

Як відомо, 31-річній зірці різко стало погано напередодні зйомок шоу, їй терміново знадобилася допомога медиків. У Мішиної сильно прихопило спину.

"Поставили діагноз "спазм м'язів"... Я просто не можу розігнутися, дуже важко...", - скаржилася вона в "сторіз" у себе в Instagram, звернувшись до українців за порадою в пошуках хорошого фахівця-масажиста.

Після болісної ночі вдома Ксенія записала нове звернення, не встаючи з ліжка, розповівши деталі про свій стан, передає Politeka.net.

"Буду з таким фільтром, тому що я виглядаю... (помахала головою, - ред.)... У мене так болить спина, це якийсь жах. Вчора всі лікарі, які були на майданчику, сказали, що це психосоматика, що я дуже втомилася і треба відпочивати. Зараз у мене завдання номер один, це встати з ліжка, тому що у мене сьогодні знову знімальний майданчик на "Україна має талант", - поділилася Мішина.

Зірка додала, що незважаючи на дуже важкий попередній день, вона все ж вдячна, що стала частинкою "такого грандіозного шоу", має можливість сидіти в суддівському кріслі та спостерігати за талантами нашої країни.

Нагадаємо Ксенії Мішиній знадобилася термінова медична допомога.

Як повідомляла Politeka, Мішина знайшла віддушину в компанії молодого режисера після розриву з Еллертом.

Також Politeka писала, що розкрито ще одну інтригу "Україна має талант" з Притулою і Мішиною.