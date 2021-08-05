Ведуча Катя Осадча з сім'єю вибрала не найкращий час і місце для відпочинку

37-річна зірка, яка як відомо зараз знаходиться при надії, разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вирушила відпочивати до Туреччини. Сім'я розмістилася в п'ятизірковому готелі Kaya Palazzo Golf Resort в Белеку. Ніякі пожежі, що вирують в даний час в країні, не зупинили зоряну пару.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Осадча розповіла, як проходить їх відпочинок, передає Politeka.net. Так, за словами Каті, Горбунов був змушений покинути їх і повернутися до України через робочі моменти.

"Тато поїхав, Іван за старшого", - ведуча показала синочка, плаваючого з надувним кругом в басейні.

Також зірка показала свій незвичайний обід, поскаржилася на дику спеку (до 41 градуса) і розповіла останні новини про пожежі.

"Дві новини: ввечері можна відпочити від спеки, і пожежу, яка була в 50 км від нас, погасили", - повідомила вона.

Судячи з усього, через спеку Катя вибирається на прогулянку тільки, коли сідає сонце. Вона похвалилася видом з пляжу на бурштиновий захід, показавши свій вечірній лук - легке біле плаття, солом'яний капелюшок і великі чорні окуляри.

Раніше в Мережі оприлюднили список із забороненими для відвідування лісовими масивами через загрозу пожежі. До нього увійшли Анталія, Стамбул, Ізмір, Ушак та інші. Сильні вогнища спалахнули в горах Анталії в кінці липня, вітер швидко розніс полум'я на велику територію, боротьба з НП в Туреччині триває.

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