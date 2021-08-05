Телеведучий і актор Богдан Юсипчук показав у соцмережі дивовижні кадри з відомою блондинкою

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий і актор Богдан Юсипчук, який нещодавно став нареченим у постановочному весіллі з колишньою учасницею шоу "Холостяк" Юлією "Зайкою", здивував шанувальників серією фотографій з відомою блондинкою.

А своєму Instagram Богдан опублікував результати дивовижної фотосесії зі своєю колегою, ведучою і співачкою Вірою Кекелією. На знімках пара відображена в цікавій піщаної локації, при цьому вони дуже ошатні. Юсипчук позує на фото в чорному костюмі з білосніжною сорочкою, а Віра в елегантному чорному платті, яке підкреслило витончену фігуру.

Користувачі тут же почали активно коментувати знімки на сторінці Богдана: "Знову весілля?", "Танці з зірками!", "Красиво", "Шикарні фото", "Дуже красиво!", "Жарко", "Які красиві фотографії, ви теж дуже красиві", "Красиві!", "Шикарні", "Кліп музичний", "Ви дуже класні", "Красені", "Дуже красиві фотографії. Сподіваюся, це не чергове весілля".

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