Це буде до мурашок

Відхід з життя хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса став справжньою втратою для його колег і фанатів шоу

Так склалося, що новий сезон "Танців" цього року, ще до смерті Григорія Миколайовича, продюсери вирішили присвятити бальному танцю - тому, чим Чапкіс жив до останнього.

Головним хореографом, як відомо, стала 33-річна Альона Шоптенко. Дівчина дала інтерв'ю "1+1", розповівши, що саме організатори готують на згадку про Чапкіса.

Шоптенко звернула увагу на ще один дивовижний збіг обставин. В цьому році до команди проекту повернулася Олена Коляденко, тільки тепер не в якості судді, а креативного продюсера. З часів першого сезону (2006), коли вона оцінювала зірок разом із такими метрами, як Олексій Литвинов, Вадим Єлізаров і Григорій Чапкіс, в живих залишилася лише вона. Її появу Шоптенко назвала "символічною".

"Ми постараємося зробити так, щоб запланований триб'ют вийшов дійсно глибоким і стосувався душі кожного глядача", - прокоментувала Олена, висловивши готовність вшанувати пам'ять всіх трьох "китів" танцю.

Нагадаємо, Шоптенко розповіла про сюрпризи в новому сезоні "Танців з зірками": "буде присвячений..."

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