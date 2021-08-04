Євген Кошовий з "Квартал 95" відреагував на участь Івана Люленова з "Ліги сміху" в " Танцях з зірками"

Як пише Politeka.net, Іван Люленов є відомим українським гумористом, зіркою"Ліги Сміху". Як виявилося, шоумен вирішив піти на проект "Танці з зірками", про що написав у соціальній мережі Instagram.

"ТО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СЕКСУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД???

*Ми знімали це в лісі, на мені були чоботи з ZARA, не схожі на чоботи натурала. Я в них ходив, знімався, а на відео мою голову показали.

І режисер на майданчику сказав: "зроби мені погляд продавця взуття!»

Вийшло?)) ",- написав Іван.

Фанати подивилися відео більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже круто", "цікаво за тобою спостерігати як за Волохатиком, на очах стаєш популярнішим, так тримати, дуже рада за тебе і буду вболівати завжди, тому що ти дуже щирий, талановитий і смішний", "Ахаха, Блін, я тебе обожнюю".

Євген Кошовий вирішив відреагувати на цю новину:

"Підтримуємо похід друга Івана Люленова".

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