Співак Олександр Пономарьов порадував фанатів свіжим фото, показавши себе в незвичному вигляді
Так, 47-річний артист проводить свою відпустку подалі від міської суєти біля моря, передає Рoliteka.net. У себе в Instagram Пономарьов виставив яскравий знімок, на якому позував на причалі на тлі одноповерхових будиночків, що усипали узбережжя, і пришвартованих яхт.
Співак вразив пляжним образом, з'явившись в кадрі в розтягнутій білій футболці, коротких шортах зі строкатим принтом, легкому капелюшку та сонцезахисних окулярах. Засунувши руки в кишені, Олександр обдарував глядачів щирою посмішкою.
У підписі Пономарьов зізнався, що до нього приходила муза:
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"Коли прокинувся вночі від того що прийшла нова пісня, встиг її записати в диктофон і тепер йдеш пити каву в маленьке містечко на березі моря 😎
#пономарьов #travel # foto # life".
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Вперше бачу Пономарьова в ... капелюсі) 👌🤘"
"Кайфуємо від життя? Це здорово! Нова пісня - це клас!"
"Шорти клас"
"О! Де це ви, Олександре? На Чорногорію схоже ... або Хорватію 🔥 😍 "
"Вже хочеться почути її❤️🤗"
"Піжон в капелюсі (sorry)!!"
"Клас🔥, та ніч вона така... для творчих людей"
Нагадаємо, Олександр Пономарьов збентежив зовнішністю поруч з сином, який росте його копією
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