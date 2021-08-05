"Кайфуємо від життя?"

Співак Олександр Пономарьов порадував фанатів свіжим фото, показавши себе в незвичному вигляді

Так, 47-річний артист проводить свою відпустку подалі від міської суєти біля моря, передає Рoliteka.net. У себе в Instagram Пономарьов виставив яскравий знімок, на якому позував на причалі на тлі одноповерхових будиночків, що усипали узбережжя, і пришвартованих яхт.

Співак вразив пляжним образом, з'явившись в кадрі в розтягнутій білій футболці, коротких шортах зі строкатим принтом, легкому капелюшку та сонцезахисних окулярах. Засунувши руки в кишені, Олександр обдарував глядачів щирою посмішкою.

У підписі Пономарьов зізнався, що до нього приходила муза:

"Коли прокинувся вночі від того що прийшла нова пісня, встиг її записати в диктофон і тепер йдеш пити каву в маленьке містечко на березі моря 😎

#пономарьов #travel # foto # life".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вперше бачу Пономарьова в ... капелюсі) 👌🤘"

"Кайфуємо від життя? Це здорово! Нова пісня - це клас!"

"Шорти клас"

"О! Де це ви, Олександре? На Чорногорію схоже ... або Хорватію 🔥 😍 "

"Вже хочеться почути її❤️🤗"

"Піжон в капелюсі (sorry)!!"

"Клас🔥, та ніч вона така... для творчих людей"

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