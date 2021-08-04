Відома співачка Настя Каменських показала у відпустці, як веселиться в розкішних апартаментах на яхті

Відправившись на відпочинок закордон разом з чоловіком, мамою і кращою подругою Ганною Андрійчук, Настя почала активно показувати в сторі, як проводить час в їх компанії. При цьому зірка розповіла, що давно хотіла поїхати відпочити.

"Якщо ви стежите за моїми історіями і постами, то бачили скільки концертів ми з моєю командою виступили, скільки було проектів, зйомок і роботи за останні два місяці! Так ось, саме час побалувати себе відпочинком! Відпустка, моя грандіозна подія! Так, що чекайте багато красивих фоточок☺» - писала Настя всього пару днів тому.

У розділі Сторі зірка показала також дорогі апартаменти яхти, де вона відпочиває з близькими. Не обійшлося і без Відео для Тік-струму, де Каменських всіляко крутилася перед камерою, щоб показати пишну фігуру в маленькому купальнику на зав'язках на тлі обстановки в їх кімнаті з Потапом.

Як можна помітити, більшу частину відпустки зірка проводить саме на яхті, милуючись морем і показуючи нові образи.

Нагадавши, Каменських на тлі чуток про вагітність " зганьбилася "в бікіні:"головне, щоб Потапчика радувала".

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