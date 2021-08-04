Українська телеведуча і зірка 1+1 Лідія Таран продовжує розважатися у Фрації
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Красуня зараз відпочиває у Франції на північному узбережжі, показуючи в Instagram, на який підписані десятки тисяч українців, як проводить час.
На новому фото Лідія позувала в шортах і футболці, а на другому кадрі змінила футболку на топ. Красуня стояла поруч з велосипедом.
"Україна-там! Небо блакитне, пісок жовтий, але все ж не рідна земля, привеземо вам океанічного бризу, прохолодного вітру і свіжих дощів", - написала Лідія.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Гарного відпочинку", " привезіть вже нарешті себе назад. Бо спорожніла без вас українська земля", "зустрів би ніколи б не впізнав цю красуню", "я заздрю вам, таку відпустку".
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