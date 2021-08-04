Відомий український репер Потап (Олексій Потапенко) показав кумедне фото з відпочинку в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий продюсер і репер Потап, який взяв у дружини співачку Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно артист відправився з коханою на відпочинок, і за її прикладом опублікував у соцмережі кадр, на якому позує без одягу.

Як видно, знімок Потап зробив сам, перед камерою він з'явився в стильній червоній кепці і модних напівпрозорих сонцезахисних окулярах. А ось одягу на ньому немає зовсім, тільки сива борода на обличчі.

У підписі до фото Олексій написав: "Fear of god @fearofgod #птп". Користувачі тут же почали коментувати знімок артиста: "Ідеальний", "Шо по спорту?", "Льоша красень, а також герой! Ракурс прекрасний! Спробуй - посперечайся!", "Брюс Вілліс", "Схожий на Потапа", "Реально класний Потап!", "Такий на мафіозі схожий", "Класний", "Гарячий чоловік", "Прямо, як у басейні Динамо, коли були часи", "Схожий на Брюса Вілліса", "Красунчик".

Нагадаємо, Каменських засвітила інтер'єр їх з Потапом розкішної каюти на яхті: "Лаковане дерево і величезне ложе".

Як повідомляла Politeka, Потап зізнався, що пише пісні, сидячи на унітазі: "Твоє тіло розслабляється і мозок перестає контролювати...".

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