Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі, поставивши запитання українцям
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина також любить спорт, займаючись розтяжками і пілоном. Не забуває актриса і про Instagram, де з фанатами ділиться цікавим контентом.
На новому фото Нікітіна позувала в міні-бікіні на мотузочках. Красуня лежала біля моря, читаючи книгу і показуючи пружні сідниці без сорому.
"Яку останню книгу прочитали? 📖
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Діліться", - написала Катерина.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Хел Елрод" Магія ранку "як перша година дня визначає ваш успіх", "біжить з вовками" раджу до прочитання всім дівчатам / жінкам!", "Гаррі Беквіт", "Мама з Instagram", "Мама з інстаграму " автор Олена Бабкіна", "Хороший горішок".
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