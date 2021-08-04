Модель і співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала стилньый образ в простому салатовому сарафані

20-річна талановита дівчина на даний момент поїхала жити і вчитися в США, де вже розповіла про свої стосунки з бізнесменом Денисом Жадановим. Зараз Соня намагається не показувати коханого і не говорить про нього в мережі.

В Instagram Євдокименко викладає переважно свої фото, тому під постами дівчина збирає багато позитивних відгуків і найрізноманітніші компліменти. Цей раз не був винятком.

Соня порадувала знімками з відпочинку в простому, але вдалому образі з салатовим сарафаном. Акуратне декольте, відсутність принтів і приталений силует розставили правильні акценти на фігурі дівчини.

"La Pausa; Красуня Сонечка!!!❤ ; Дівчинка-літо сонячна, світла і дуже мила! Гарного тобі відпочинку і відмінного настрою!; Дуже красива!😍 ; Яка мила😊 😍 🤩; ой моя улюблена❤; красива сонечка😊; ти схожа на витвір мистецтва неповторна і безцінна, Малишка 💝», - відповіли в мережі.

Нагадавши, Внучка Софії Ротару показала свої розваги з нареченим-мільйонером і батьками

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару вразила прогулянкою в напівпрозорій сукні

А ще Politeka повідомляла, що внучка Софії Ротару, що закрутила роман з мільйонером, вразила бабусю



