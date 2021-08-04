Українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе на відпочинку, вразивши формами

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала популярною українською телеведучою, а ще актрисою театру і кіно. Красуня зараз знаходиться по робочій поїздці в Болгарії, звідки поділилася новими знімком в Instagram, де за дівчиною стежать сотні тисяч українців.

Зірка цього разу була в купальнику, сидячи в морі. Мокра красуня посміхалася, закривши очі від задоволення.

"Моє море. Було добре, але додому ой як хочеться. Київ, зустрічай", - написала Лілія.

"Вау", - написала Денисенко з "Кріпосної".

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"В гостях добре, але вдома краще", "яке казкове фото і ви красуня, Лілія", " Лілія як вам відпочинок в Болгарії, сподобався?", "Вам дуже йде море, напевно, це ваша стихія", "Боже, яка класна, красива і самодостатня", "красуня, одне з кращих ваших фотографій", "Красоточка, просто ідеальна".

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