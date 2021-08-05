Українська телеведуча і "Міс Україна" Олександра Кучеренко, дружина Дмитра Комарова, показала себе і поділилася новинами

Як пише Politeka.net, Олександра стала відомою, перемігши на конкурсі "Міс Україна". Там красуня познайомилася з Дмитром Комаровим, який був членом журі. Кучеренко вийшла за красеня заміж, а зараз активно зайнята кар'єрою телеведучої. Дівчина не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня була в сукні з невеликим декольте. Олександра доповнила образ яскравим мейкапом, показавши його на великому плані, зробивши Селфі.

"Як я люблю Хороші новини! Сьогодні у нас саме такі - день багатий на спортивні перемоги. Ну а де і коли про них дізнатися докладніше - Ви вже знаєте)", - написала Кучеренко.

Фанати, включаючи Цимбалюка, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Браво, шикарне фото", "красуня", "перша леді Олександра".

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