Відома співачка і танцівниця Санта Дімопулос показала, як підтримує себе в ідеальній формі

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця групи "ВІА Гра" і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня в черговий раз похвалилася розкішним тілом, показавши кадри зі своїх занять йогою.

Як видно, позайматися Санта вирішила рано вранці на свіжому повітрі. Перед камерою вона з'явилася в стильному облягаючому костюмчику, який повторює кожен вигин підтягнутого тіла. Волосся дівчини зібрані в акуратний пучок, а на обличчі немає макіяжу, тільки зосереджене вираз.

У підписі до фотографій Дімопулос написала: "Відчувай себе, дивись в себе, відчувай зміни у своєму тілі, спостерігай... Там де увага – там твоя сила". Користувачі тут же почали коментувати нові фото Санти: "Красиве і ранок, і ти!", "Красуня ви наша", "Краса", "У прекрасній формі, наша красуня", "Дуже красива і мудра!", "Так, це так. Можу додати, що гнучке тіло – це молоде тіло", "Красиво", "Яке гарне фото".

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