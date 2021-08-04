Відома актриса Ольга Куриленко показала незвичайне чорно - біле фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома американська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася роллю дівчини Бонда в серії фільмів про агента 007, часто радує шанувальників з усього світу яскравими фото у своєму Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня показала фанатам чарівну чорно-білу фотографію, на якій позує в стильному образі. Видно, що на ній Темний латексний піджак, волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і жодної зморшки.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "Сподіваюся, у вас відмінний день!". Користувачі тут же почали обговорювати новий образ актриси, її завалюють компліментами в коментарях: "Класична краса", "Ви класна актриса", "Яке шикарне ч/б фото", "Захоплює дух", "Спасибі! У мене хороший день", "Розкішна жінка", "Це любов", "Красуня".

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