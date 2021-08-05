Співак Віталій Козловський змусив своїх шанувальників переживати
36-річний артист повідомив у "сторіз" в себе в Instagram про погіршення стану здоров'я, передає Politeka.net.
За його словами, напередодні йому стало погано, піднялася температура. Віталій припускає, що, можливо, заразився коронавірусом. Співак зробив тест і чекає результати, сподіваючись на краще.
"Друзі, дякую вам за вашу активність❤️ Ввечері піднялася температура, Почуваюсь погано... Зробив тест на👑, результат зранку. Сподіваюся, це просто щось незначне. Завтра хочу щось прикольне вам запропонувати)) Будьте здорові", - повідомив він.
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Нагадаємо, коронавірус не оминув сім'ю Козловського - минулого року перехворів його літній батько, і остаточно не відновився й досі. Віталій розповідав, що наслідки були жахливими: двостороння пневмонія і реанімація.
"Швидка їхала до тата 7,5 годин, місць у лікарнях не вистачає, люди лежать в коридорах, персоналу теж не вистачає. Щоб зробити термінову комп'ютерну томографію легенів, потрібно чекати черги в кілька днів і робити вночі...", - ділився своєю бідою раніше артист.
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