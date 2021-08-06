Відомий гуморист Олександр Еллерт продовжує привертати увагу до своєї дружби з Андрієм Рибаком
Цього разу Андрій Рибак вирішив порадувати позитивним кадром з Еллертом, який був зроблений під час їх ігор в приставку. Причому, як відомо, чоловіки часто збираються разом і проводять час за посиденьками.
Незважаючи на те, що Рибак І Еллерт були суперниками на «Холостячці», це не завадило їм зберегти своє спілкування. Андрій висловився з цього приводу:
"Скільки у вас друзів? У дитинстві я думав, що чим більше, тим краще! Стати другом дитинстві було взагалі простіше простого! Просто дай буцнути м'яч або пограти в тетріс!
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У школі досить було дати списати домашку або грубим голосом сказати " я " на перекличці, щоб учитель не спалив що один прогулює! В універі, в принципі, працювало все те ж, що і в школі! Але ще можна було просто побухати і покурити разом!"- пише Андрій.
Він додав, що у нього тоді було багато людей, яких він вважав друзями, проте за фактом в цьому списку залишилося лише кілька.
Еллерт поспішив відреагувати і залишив кумедний коментар:
"Ти мене тут виграв 6: 1... тому у тебе трохи менше стало друзів😈».
Нагадаємо, Ксенія і Олександр розлучилися зовсім недавно, тому чоловік намагається всіляко привернути увагу до інших аспектів свого життя.
«Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - заявила зірка.
Ксенія Мішина зізналася, що за описом її минулого року могли б зняти драму. За словами актриси, вона занадто довго працювала зі своїми емоціями, вчилася прощати, любити і приймати любов. Але в один момент вона зрозуміла, що більше не може «зраджувати себе і свого сина».
Нагадавши, "Холостячка" Мішина після розриву з Еллертом пококетувала на камеру у вишиванці: "Українська дівчинка".
Як повідомляла Politeka, Еллерт, не дочекавшись весілля з Мішиною, влаштував свавілля на чужій: гульбеніл до ранку.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина після розриву з Еллертом розповіла, як важко їй доводиться: "мені хочеться зараз...".