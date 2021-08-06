Пристрасний поцілунок лідера "Стоянівки", команди з "Ліги сміху", Івана Люленова і співачки Олі Полякової досі не дає спокою українцям

Як відомо, Люленов, який зарекомендував себе як класний гуморист (команда існує з 2013 року), вирішив перекваліфікуватися в танцюристи, ставши учасником майбутнього сезону "Танців з зірками". На цій хвилі Популярність хлопця скакнула вгору. Днями в ефірі" 1 + 1 " йому нагадали про пристрасний поцілунок з Поляковою, запитавши, як склалися їхні подальші стосунки.

Нагадаємо, поцілунок в губи стався в 2018 році на сцені "Ліги сміху". Він, звичайно, був сценарним, але виглядало дуже потужно. Користувачі досі з жаром обговорюють "подію".

"Поцілунок був класним. 😽"

"Ах, красивий поцілунок однак вийшов)"

"Ну хлопці а що ви хотіли, це ж все таки молдованський Челентано і Оля Полякова. Все до цього і йшло. Цей тандем був би даремно якби не поцілунок"

"Божий... Він так круто, її поцілував)))))"

"були б не поганою парою)"

За словами Люленова, після поцілунку вони з Поляковою продовжують час від часу спілкуватися.



"Ми листуємося іноді. Здзвонюватися. Ну там, раз на рік, звичайно. Коротше, вона мене не забула і не забуває. І я її теж", - відповів гуморист.

До слова, сама Оля, яка заміжня 16 років за бізнесменом Вадимом Поляковим, заявила тоді, що "чоловік її будинку засміє після цього".

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