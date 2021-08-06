Пристрасний поцілунок лідера "Стоянівки", команди з "Ліги сміху", Івана Люленова і співачки Олі Полякової досі не дає спокою українцям
Як відомо, Люленов, який зарекомендував себе як класний гуморист (команда існує з 2013 року), вирішив перекваліфікуватися в танцюристи, ставши учасником майбутнього сезону "Танців з зірками". На цій хвилі Популярність хлопця скакнула вгору. Днями в ефірі" 1 + 1 " йому нагадали про пристрасний поцілунок з Поляковою, запитавши, як склалися їхні подальші стосунки.
Нагадаємо, поцілунок в губи стався в 2018 році на сцені "Ліги сміху". Він, звичайно, був сценарним, але виглядало дуже потужно. Користувачі досі з жаром обговорюють "подію".
"Поцілунок був класним. 😽"
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"Ах, красивий поцілунок однак вийшов)"
"Ну хлопці а що ви хотіли, це ж все таки молдованський Челентано і Оля Полякова. Все до цього і йшло. Цей тандем був би даремно якби не поцілунок"
"Божий... Він так круто, її поцілував)))))"
"були б не поганою парою)"
За словами Люленова, після поцілунку вони з Поляковою продовжують час від часу спілкуватися.
"Ми листуємося іноді. Здзвонюватися. Ну там, раз на рік, звичайно. Коротше, вона мене не забула і не забуває. І я її теж", - відповів гуморист.
До слова, сама Оля, яка заміжня 16 років за бізнесменом Вадимом Поляковим, заявила тоді, що "чоловік її будинку засміє після цього".
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