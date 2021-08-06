Співачка Настя Каменських заговорила про важливість мати міцну сім'ю, але щось пішло не за планом

34-річна Настя і 40-річний Потап (Олексій Потапенко) офіційно одружені два роки, але, за інформацією в Мережі, їх відносини почалися ще, коли продюсер був разом зі своєю першою дружиною Іриною Горовою, від якої у нього 12-річний син Андрій. Каменських часто звинувачують в тому, що вона розбила сім'ю Олексія.



У своєму новому пості в Instagram співачка показала серію теплих фото, на одному з яких постала поруч з мамою, свекрухою і чоловіком, передає Politeka.net.

У підписі Каменських зазначила, що виросла в "ідеальній" родині і закликала своїх підписників цінувати й оберігати один одного.

"Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повної любові сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці❤️ А наші посмішки, подорожі та враження - найбільш незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте один одного😘", - Настя здивувала душевним поривом.

Не всі користувачі, однак, прийшли в захват. Деякі "тикнули" співачку у її власні "грішки":

"Мда... сама виросла в повноцінній родині, в любові і турботі, а Потапа забрала з сім'ї і тепер його дитина не в повноцінній родині і турботі. Є хороше прислів'я не руши там де ти не будував - боже, що за маячню ви несете - так, точно, а подає себе такою правильною, смішно... - ось теж саме я хотіла написати. Все так чудово, тільки сім'ю зруйнувала"

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