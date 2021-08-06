Співачка Настя Каменських заговорила про важливість мати міцну сім'ю, але щось пішло не за планом
34-річна Настя і 40-річний Потап (Олексій Потапенко) офіційно одружені два роки, але, за інформацією в Мережі, їх відносини почалися ще, коли продюсер був разом зі своєю першою дружиною Іриною Горовою, від якої у нього 12-річний син Андрій. Каменських часто звинувачують в тому, що вона розбила сім'ю Олексія.
У своєму новому пості в Instagram співачка показала серію теплих фото, на одному з яких постала поруч з мамою, свекрухою і чоловіком, передає Politeka.net.
У підписі Каменських зазначила, що виросла в "ідеальній" родині і закликала своїх підписників цінувати й оберігати один одного.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Українська чемпіонка Бех-Романчук звернулася до українців після фіаско на Олімпіаді: "Розчарування, біль і..."
Нові правила набирають чинності, що зміниться з 5 серпня: "Стосується як громадян України, так і іноземців"
Обірвалося життя екс-прем'єра України, перші деталі трагедії: "Чорний день"
Українці співчувають горю в сім'ї зірки "Голосу країни" і Олени Мозгової: "Таке дуже важко пережити"
"Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повної любові сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці❤️ А наші посмішки, подорожі та враження - найбільш незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте один одного😘", - Настя здивувала душевним поривом.
Не всі користувачі, однак, прийшли в захват. Деякі "тикнули" співачку у її власні "грішки":
"Мда... сама виросла в повноцінній родині, в любові і турботі, а Потапа забрала з сім'ї і тепер його дитина не в повноцінній родині і турботі. Є хороше прислів'я не руши там де ти не будував - боже, що за маячню ви несете - так, точно, а подає себе такою правильною, смішно... - ось теж саме я хотіла написати. Все так чудово, тільки сім'ю зруйнувала"
Нагадаємо, Потап у відпустці з тещею і екс-дружиною позитиву похвалився обновками: "Живу за рахунок жінок"
Як повідомляла Politeka, Каменських відверто розповіла, коли нарешті народить від Потапа: "цілковитий шок"
Також Politeka писала, що Каменських зізналася в ненависті до Потапа: "Селили в різні готелі"