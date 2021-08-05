Син покійного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, вразив ніжними кадрами з дружиною на їх ювілей
Син українського хореографа Григорія Чапкіса, танцівник і хореограф Грег Чапкіс показав свою дружину Ембер на честь святкування їх чергової річниці. Так, на своїй сторінці в Instagram чоловік зворушливо привітав дружину зі святом їх чергової річниці.
Своє звернення чоловік супроводив цілою серією кадрів разом з нею і дітьми. Більшість кадрів зроблені закордоном.
Як відомо, Грег Чапкіс вже дуже давно живе і працює в США, де кілька років тому танцювальну школу.
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"З ювілеєм, любов ❤️ @amberchapkis 👑 Я найщасливіша людина на планеті 🌏 » - пише Грег.
Зараз чоловік є досить відомим хореографом-постановником. Дружина Ембер допомагає Грегу не тільки морально, вона також займається школою. Пара разом більше двадцяти років, тому шанувальники поспішили з привітаннями:
"З річницею!!! 😄 😄 ; З ювілеєм🍾 🙌 🏾; з ювілеєм❤; з ювілеєм💗; ООО, з ювілеєм, ви всі!; Вітаємо з ювілеєм найсимпатичнішу пару! ❤️ Ось це так, добре збереглися❤️; вітаю вас обох з ювілеєм! ❤ ️ ❤ ️ ; Ви не старієте!».
Нагадавши, єдиний син покійного Чапкіса показав свою красиву сім'ю в Америці і дружину Ембер.
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