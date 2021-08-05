Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відправилася на відпочинок з батьками

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк дуже популярна у соціальних мережах. Так, в Instagram, де Леся ділиться подробицями свого особистого життя, за нею слідкують майже чотири мільйони людей. Телеведуча часто ділиться з шанувальниками контентом. Так, цього разу Леся вирішила показати свій відпочинок з батьками на березі Дніпра у туристичному комплексі "Услад", який знаходиться у місті Сокиряни Чернівецької області.

Так, Леся опублікувала фото з маленьким хлопчиком, який подарував зірці троянди, а також показала фанатам територію комплексу. За словами Лесі, численні дерев’яні фігури, які розташовані у ТК "Услад", виконують бажання.

"Дуже багато фанів мені написали, що тут на території є різні фігури з дерева, які виконують бажання. І я йду на той самий трон, на якому конкретно 10 підписниць мені написали, що вони завагітніли. Тому, якщо ви хочете діток, але щось не виходить, то приїжджайте сюди і загадуйте бажання", - радить Нікітюк.

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