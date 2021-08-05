Оля Полякова, Катерина Кухар, Катя Осадча та інші зірки поїхали курорт
Як пише Politeka.net, українські зірки вирішили не сидіти вдома і вирушили на курорти. "Зоряний шлях" вирішив розповісти, хто і куди вирушили.
"Де пройшли зіркові відпустки?
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1. Лілія Ребрик-Болгарія
2. Оля Полякова-Франція
3. MONATIK та Ірина Монатік-Греція
4. Катерина Кухар-Мальдіви
5. Аліна Гросу і Полянський-Одеса
6. Сергій Танчинець-Кіпр
7. Джамала-Туреччина
8. Катерина Осадча та Юрій Горбунов-Туреччина
9. Леся Нікітюк-Чорногорія
10. ALYOSHA-Кіпр
Який відпочинок цього літа вибрали ви? Діліться в коментарях", - написано було під публікацією і додані фото зірок.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Нехай додому всі повертаються, скоро черговий локдаун", " Гросу найбагатша по ходу!!", "Нікітюк вже б на пуанти стала. Хто-небудь скажіть їй, що довгі ноги і накачані губи для щастя і чоловіків не головне!".
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