Оля Полякова, Катерина Кухар, Катя Осадча та інші зірки поїхали курорт

Як пише Politeka.net, українські зірки вирішили не сидіти вдома і вирушили на курорти. "Зоряний шлях" вирішив розповісти, хто і куди вирушили.

"Де пройшли зіркові відпустки?

Хтось вже встиг зарядитися літнім вайбом, а хтось продовжує ним користуватися.

1. Лілія Ребрик-Болгарія

2. Оля Полякова-Франція

3. MONATIK та Ірина Монатік-Греція

4. Катерина Кухар-Мальдіви

5. Аліна Гросу і Полянський-Одеса

6. Сергій Танчинець-Кіпр

7. Джамала-Туреччина

8. Катерина Осадча та Юрій Горбунов-Туреччина

9. Леся Нікітюк-Чорногорія

10. ALYOSHA-Кіпр

Який відпочинок цього літа вибрали ви? Діліться в коментарях", - написано було під публікацією і додані фото зірок.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Нехай додому всі повертаються, скоро черговий локдаун", " Гросу найбагатша по ходу!!", "Нікітюк вже б на пуанти стала. Хто-небудь скажіть їй, що довгі ноги і накачані губи для щастя і чоловіків не головне!".

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