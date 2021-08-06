Співачка Еліна Іващенко, кокторая виконала композицію з Олегом Винником, порадувала фанатів не тільки співом
Як пише Politeka.net, 19-річна співачка стала помітною після шоу "Х-Фактор". Красуня займається творчістю і нещодавно виконала з Олегом Винником пісню"Діаманти". Також Еліна активно веде акаунти в соціальних мережах і домоглася успіхів, адже в Instagram за Іващенком стежать десятки тисяч українців.
"Як же я люблю цю пісню", - написала Еліна.
На кадрах дівчина позувала у футболці, кросівках і шортиках. Дівчина тримала в руках мікрофон, виконуючи популярну пісню.
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Фанати подивилися відео сотні разів і написали коментарі:
"Як називається пісня", " якою мовою ти розмовляєш вдома? Вести блог українською не варіант? Або у тебе більшість фоловерів з-за кордону?", "Вогонь".
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