Колишня дружина позитиву з "Время и стекло" і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук захопила мальовничим видом на яхті

Анна знаходиться на жаркому відпочинку разом з кращою подругою Настею Каменських і її чоловіком. Після розставання з чоловіком Олексієм Завгороднім відомий дизайнер не стала сидіти на місці і почала відновлюватися морально і змінювати своє мислення.

За словами Анни, вона не відразу відновлювалася і навіть не зізнання про розставання пішло багато сил свого часу. Зараз на відпочинку Андрійчук не сумує в компанії Каменських, яка робить атмосферні знімки для неї.

"Сьогодні я Асоль, яка чекає на свої червоні вітрила⛵" - пише під пляжними кадрами, зробленими на яхті.

«😍краса; My ❤️; Десь там Грей чекає вас💓; Принадність ❤️🔥; Шикарна 😍; Красуня 😍; Красуня🔥; приголомшлива 🔥;Головне щоб не штормило, з'являться😉; Які довгі пальці🤪😂; Дуже красива ви! А що це за місце?» - відповідають в мережі.

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