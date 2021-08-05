Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про несподіване і приємне для неї досягнення

Леся Нікітюк на відпочинку розповіла про незвичайне і приємне для себе досягнення. Як виявилося, Нікітюк стала другою в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Причому другою людиною після Президента Володимира Зеленського.

Свій пост артистка супроводила також кадром з сайту з топом, про який вирішила розповісти, і кадром з відпочинку.

"Чорт забирай ... мені дуже приємно! Дякую мої #Лепідпісники ви у мене найдобріші і найпартовіші у світі! А ще у вас ніколи не буде проблем, тому що моя сторінка фартова і приносить удачу! Обнімон " - написала Нікітюк під кадром, на якому позувала в маленькому бікіні.

Шанувальники відразу відповіли на новину і знімок Лесі:

"Вітаю, за це треба терміново випити; красивий купальник. Який бренд?; 😂 перша леді Ле; Леся і що тепер, в президенти?; Кім Кардашьян в шоці🔥; Леся😍крутезна панночка🔥; все на висоті, ти це заслужила; тільки в Президенти не йдіть; Красуня і розумниця!!! Це справедливий рейтинг!!!!; Краще б про дітей задумалася, все-таки не молодієш з часом".

Раніше Politeka писала, що Леся Нікітюк засвітилася зі своєю юною копією: схожість разюча.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у шовковій нічній сорочці притиснула до грудей свого мецената:"не молодіє".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в міні-бікіні переплутали з Поляковою через гаряче фото на скутері: "з першого погляду...".