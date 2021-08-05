Відома українська співачка Аліна Гросу у незвичайному іміджі показала Відпочинок з новим коханим

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "ЖВЛ" в соцмережі Instagram опублікували чарівне фото співачки Аліни Гросу, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, з її новим хлопцем Романом Полянським. Багато хто пам'ятає Рому в ролі красеня-героя більшості кліпів співачки. Вона довго стверджувала, що вони просто друзі, але тепер схоже, більше не приховують романтичні стосунки.

На знімку Аліна і Роман відображені на тлі приголомшливого морського пейзажу, схоже, вони вирушили разом на відпочинок. Як видно, дівчина знову змінила імідж - вона позує на фото з пишною кучерявою шевелюрою, яка нагадала фанатам зачіску Олі Полякової. Гросу і її хлопець мило посміхаються в об'єктив камери і виглядають щасливими.

Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Не схожа на себе зовсім, на фото тітка років 40", "Спочатку подумала, що це Полякова", "Так, дуже красива пара", "О Боже, вона хоч встигла розлучитися зі своїм хлопчиком? Так все швидко відбувається", "Він красивий, а вона як клоун біля нього", "А що, вони тепер разом?", "На Олю Полякову схожа на цьому фото", "Гросу? Як вона себе змінила. Я думала Полякова з кимось. Такою старою для її віку зробили", "Що вона з собою зробила?".

Нагадаємо, Аліна Гросу зі своїм бойфрендом нарвалися на жорстку критику через нові фото: "Дикуни...".

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