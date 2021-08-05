Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе, розповівши про Олімпіаду

Як пише Politeka.net, Марина Бех Романчук є українською легкоатлеткою, яка представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо цього року. Красуня посіла п'яте місце на своїй другій Олімпіаді, про що написала у Фейсбук:

"5 місце на моїй другій Олімпіаді!

Розчарування! Біль! І втома!".

А сьогодні красуня охолола і написала слова подяки:

"Спасибі всім за підтримку і теплі слова

Я щаслива що ви у мене є ....

Окрема подяка моєму тренеру Вадиму Крушинському!

Найкращому фізіотерапевту @viktor_parfeniuk який пройшов з нами цей шлях!

@misha_romanchuk дякую за терпіння! Дякую за все. І моїй родині, яка постійно була поруч незважаючи ні на що".

На фото красуня була в синіх спортивних трусах і топіку.

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