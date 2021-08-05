Дочка Ані Лорак Соня показала, як проводить час, поки зіркової мами немає вдома
Кароліна-мама Соні в 2009 році вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу. У 2011 році у пари з'явилася дочка, яку шанувальники вважають дуже схожою на зоряну маму.
Зараз дівчинка десять років, але вона вже намагається бути блогером. Так, як можна помітити по фото, в цілому Соня активно веде свою Instagram сторінку, де ділиться з користувачами соціальної мережі подіями у своєму житті.
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"Дивіться, ну як?"- каже дівчинка в ролику.
Цього разу дівчинка, схоже, залишилася одна вдома, тому вирішила поспілкуватися з шанувальниками і близькими в сторі, відповісти на питання і показати свої два домашніх образи.
Судячи зі спілкування Соні зі своєю аудитрією, вона бажає стати юним блогером, тому все частіше показує різні кадри, щоб бути в центрі уваги і не відставати від своїх кумирів.
Нагадаємо, кілька днів тому Соня з мамою відпочивали в Туреччині, де залишилися в розкішному готелі і ніжилися на пляжі. Показуючи кадри в мережі, Кароліна немело здивувала стилем з дочкою.
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