Співачка Надя Мейхер показала свою фігуру без сорому

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною співачкою, почавши свою кар'єру в першому складі ВІА Гри. Дівчина виступала в групі з 2000 по 2011 рік, після чого пішла з групи, так як завагітніла. Зараз зірка продовжує займатися співом, а також заснувала власний бренд одягу. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться з фанатами часто провокаційними фото.

Цей раз не став винятком, адже Надя опублікувала новий знімок в сторіс Instagram. На ньому дівчина була в трусиках на мотузочках і бюстгальтері. Красуня позувала перед дзеркалом, демонструючи свої розкішні форми не соромлячись, зробивши Селфі. Пишний бюст прямо випирав з нижньої білизни, але Мейхер це не турбувало.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографією, адже в сторіс Instagram відсутні подібні інструменти.

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