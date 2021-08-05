Відомий виконавець Віталій Козловський показала нове фото і здивував шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і підкорювач жіночих сердець Віталій Козловський часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артист спантеличив публіку виставивши в мережу фото з "сивою" головою і заговоривши про хворобу.

Як видно, на новому знімку Віталік зображений, сидячи на стільчику в цікавій позі. Перед камерою він з'явився в стильному сірому костюмі з чорною сорочкою і цікавою прикрасою на руці. В очі кидається його "сива" голова - не так давно співак перефарбував волосся в світлий відтінок, при цьому залишивши темною свою бороду.

У підписі до кадру Козловський написав: "Коронавірус не підтвердився! Від вас стільки тепла і побажань здоров'я, що у хвороби просто не було шансів. Бережіть себе!". Схоже, нещодавно артист робив тест на китайський коронавірус і тепер поділився з фанатами його результатом.

Нагадаємо, Різке погіршення стану здоров'я Віталія Козловського, співак вийшов на зв'язок: "Відчуваю себе...".

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський впав на сцені, увійшовши в раж: кадри конфузу з'явилися в мережі.

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