Співачка Настя Каменських разом з чоловіком, продюсером Потапом, подружкою, екс-дружиною Позитива Анею Андрійчук, мамою і свекрухою відпочиває зараз у Хорватії

34-річна зірка активно розповідає і показує в соцмережі всі принади сімейної відпустки. Зокрема, у своїх нових "сторіз" Каменських показала те, заради чого приїхала до Хорватії, передає Politeka.net. Співачка зняла велике озеро, а також витівку чоловіка.

"Ось, власне, мета нашого приїзду. Таке велике прісне озеро. Кажуть, якщо помочити тут ніжки і загадати бажання, воно обов'язково збудеться... Мабуть, у Льоші так багато бажань, що він вирішив просто скупатися", - посміялася Настя.

Далі Каменських і її близькі влаштували собі справжній "бенкет живота".

"Друзі, ви не уявляєте, як ми обжерлися...Не просто об'їлися, а саме об-жер-лися! При тому, що це одні морепродукти, овочі, але, тим не менш...от би другий шлунок. Тут так смачно", - поділилася Настя емоціями.

А завершенням ще одного чудового дня на відпочинку стали екстремальні розваги. Настя зробила репост "сторіз" Ані. Дівчата та Потап влаштували "нічне плавання", стрибнувши за борт яхти посеред ночі.

"Божевільна", - підписала кадри подружка Каменських.

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